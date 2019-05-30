Москва, 30 мая, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Москву и французский город Марсель соединит прямой авиарейс, сообщили 30 мая в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей столицы.

Андрей Грук ИА Красная Весна Airbus в аэропорту «Шереметьево»

С 1 по 4 июня Марсель посетит делегация из России, одним из событий визита станет пресс-конференция по случаю открытия авиасообщения.

Регулярный рейс по маршруту Москва — Марсель запустит с 1 июня компания «Аэрофлот». Полёты будут выполняться пять раз в неделю на лайнерах Airbus A330−200.

Кроме того, запланировано общение между Москвой и Марселем и по другим вопросам, в том числе информационным технологиям в образовательной системе и туризме.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская авиакомпания China Southern Airlines запустила прямой маршрут между столицей китайской провинции Хубэй городом Ухань и столицей Турции Стамбулом.