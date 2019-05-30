Тверь, 30 мая, 2019, 13:01 — ИА Регнум. В 2018 году в Тверской области существенно выросло финансирование строительства новых объектов образования и здравоохранения, работа продолжится и в 2019 году. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя в своем выступлении с отчетом о работе правительства региона в 2018 году перед депутатами регионального Заксобрания 30 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступает с отчетом перед депутатами

«По сравнению с 2017 годом финансирование адресной инвестиционной программы из областного бюджета увеличилось в 1,6 раза, из федерального бюджета — в 2,5 раза: 1,6 млрд рублей и более 700 млн рублей соответственно. Велось строительство школы и поликлиники в городе Твери, образовательного центра в Старицком районе. Осуществлено проектирование шести детских садов», — сказал Игорь Руденя.

Так, новая школа в Степурино Старицкого района была введена в эксплуатацию в конце 2018 года. Строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный» Твери в настоящее время находится в завершающей стадии.

На 2019 год запланировано завершение строительства ранее начатых объектов, а также приступить к строительству детской областной клинической больницы, ряда спортивных сооружений, объектов дорожного, коммунального и газового хозяйства, подчеркнул глава региона. В этом году планируется открыть школу на 1224 места в микрорайоне «Брусилово», школу-детский сад на 560 ученических и 80 дошкольных мест в «Юности».

Кроме того, в 2018 году в рамках работы по территориальному планированию региона были актуализированы схемы размещения объектов образования и здравоохранения, схема развития транспорта, создана карта планируемого размещения объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В регионе разработали правила землепользования и застройки, утверждили 45 проектов генпланов и 65 проектов местных нормативов градостроительного проектирования.

Отметим, что в рамках национального проекта «Образование» в Тверской области до 2024 года планируется возвести семь новых школ и 13 детских садов.