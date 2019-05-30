Анкара, 30 мая, 2019, 17:02 — ИА Регнум. С началом весны и таяния снегов в горах турецкой провинции Тунджели распускаются тюльпаны редкого сорта. Тюльпаны «терс лале» («перевернутые тюльпаны») появляются в провинции Тунджели в мае и пропадают уже через 15−20 дней. Поля тюльпанов «терс лале» выглядят потрясающе и завораживают туристов. В провинции Тунджели с ее богатой флорой произрастает более 1,6 тысячи видов растений, 18 из них эндемичны. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, клуб спортивного альпинизма Dersim и местное турагентство организовали экскурсию для группы любителей природы из 105 человек, которые сняли на камеру великолепные поля тюльпанов.