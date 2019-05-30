Катманду, 30 мая, 2019, 15:10 — ИА Регнум. 29 мая министр финансов Непала ЮвараджКхативада официально обнародовал общий бюджет на 2019−20 финансовый год, который составит 1,53 триллиона рупий (21,9 млрд. долларов).

Jeanne Menjoulet Непал

В своей речи перед федеральным парламентом он проинформировал присутствующих о достигнутом прошлогоднем прогрессе в выполнении программ развития, а также напомнил, что Непал поставил цель достигнуть статуса страны со средним уровнем дохода к 2030 году.

По информации непальского новостного агентства «The Himalayan Times», в рамках бюджета на следующий год предполагается, что уровень роста экономики страны составит 7%. Приоритетными отраслями развития станут социальная сфера и снижение социальной несправедливости, увеличение объемов экспорта с целью уменьшить торговый дефицит, а также увеличение общей производительности.

В рамках бюджета также планируется завершить незаконченные государственные проекты. По словам министра финансов, федеральное правительство планирует работать рука об руку с местными региональными представителями власти, а также с частным сектором в экономике.