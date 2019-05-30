Ярославль, 30 мая, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В центре Ярославля началось строительство здания кинотеатра около Сретенской церкви. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство кинотеатра в Ярославле

Против строительства здания неоднократно выступали градозащитники и неравнодушная общественность. В ситуацию вмешивалась прокуратура, по требованию которой начало строительства в 2017 году было приостановлено. Тогда проверка выявила несоответствия проекта требованиям охраны исторического центра Ярославля. Сейчас, как уверяют врасти и застройщик, все нарушения устранены, и никаких претензий у контролирующих органов нет.

«Проект вписан в градостроительную ситуацию. Он не должен выделяться, решение в нейтрально-спокойных тонах. Многослойная система фасадного остекления. Имитация кирпичной кладки накладывается на витражи, используется эффект отражения. Здание каркасно-монолитное. По-новому раскроется и Сретенская церковь. Если сейчас ее можно увидеть только с одной стороны, то посетители кинотеатра увидят весь храм», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM архитектор проекта Сергей Буров.

Как сообщили в мэрии города, проект согласован как городскими, так и областными властями, а также министерством культуры России.

Эскиз кинотеатра

«Министерство культуры Российской Федерации согласовало проект реконструкции нежилого здания для размещения кинотеатра с инженерными коммуникациями с учетом требований законодательства в области сохранения объектов культурного наследия. Высота застройки — до 15 м (не выше отметка конька кровли существующей застройки квартала)», — сообщили в мэрии Ярославля.

Представитель компании-застройщика говорит, что разрешение на строительство выдано до февраля 2020 года. К этому сроку и планируется завершить работы.

«Сейчас идут работы по подготовке фундамента. Он будет выполнен щадящим методом, без забивки свай. Сваи будут буронабивные. Работы по бетонированию производятся по ночам, так как это самый центр города, и строительство не должно мешать отдыхающим. Жилых домов рядом нет. Проезд тяжелой техники в ночное время согласован с ГИБДД. Основные работы будут, конечно, вестись в дневное время», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM инженер службы технического заказчика застройщика Евгений Урядов.

Здание будет четырехэтажным. Высота конька — 13 метров, что ниже соседних зданий. Планируется, что кинотеатр будет состоять из 40 видеозалов по 5−7 мест каждый.