Ярославль, 30 мая, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил заявления управления федеральной налоговой службы о принятии обеспечительных мер в отношении имущества бывших директоров «Ярославской генерирующей компании» Виктора Тамарова и Виктора Морозова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Молоток судьи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурсный управляющий компании-банкрота требует взыскать 4,4 млрд рублей с бывших директоров государственного предприятия Ярославской области. В рамках дела УФНС потребовала запретить любые сделки с имуществом и движения по счетам Тамарова и Морозова до вынесения решения по иску.

Арбитражный суд заявление УФНС удовлетворил частично. У Виктора Морозова налоговая требовала арестовать 25 счетов, открытых в 3 разных банках. У Виктора Тамарова — 12 счетов в 4 банках. Суд согласился с этими требованиями, при этом арест не коснулся кредитных счетов и денежных средств в размере прожиточного минимума.

Кроме того, наложены обеспечительные меры на недвижимость и автомобиль Виктора Тамарова. Как следует из решения суда, запрет на совершения действий наложен на земельный участок и два жилых дома в Санкт-Петербурге, жилой дом и земельный участок в Краснодарском крае, кладовку в Ярославле. Также арест коснулся автомобиля БМВ Х5.

У Виктора Морозова налоговая требовала наложить арест на квартиру в Ярославле, но выяснилось, что квартира была продана в апреле этого года.

Обеспечительные меры приняты до вынесения решения по существу — должны ли бывшие директора госкомпании-банкрота отвечать своим имуществом за огромные долги предприятия, или нет. Если в удовлетворении иска будет отказано, меры будут сняты. Если же нет — имущество Тамарова и Морозова будет продано и пойдет на удовлетворения требований кредиторов «Ярославской генерирующей компании».