Исламабад, 30 мая, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан отправится в Мекку (Саудовская Аравия) для участия в 14-м саммите стран-членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС).

(сс) Jawad Zakariya Имран Хан

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, о предстоящем визите главы правительства журналистам рассказал министр иностранных дел страны Шах Мехмуд Куреши. Сам Куреши направляется в Джидду на заседание совета министров иностранных дел, которое должно подготовить встречу лидеров. По словам министра, ОИС предстоит обсудить самую главную проблему, угрожающую миру и стабильности — растущую напряженность в Персидском заливе ввиду противоречий вокруг ядерной программы Ирана. Шах Мехмуд Куреши сообщил, что на саммите Имран Хан представит подход Пакистана к нынешней ситуации. Известно, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд организовал саммит в Мекке, чтобы выработать единый подход исламского мира к назревающему конфликту.

Кроме того, ожидается, что в Мекке пройдет встреча контактной группы по проблеме Кашмира.