Тверь, 30 мая, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Реализация национальных проектов открывает перед Тверской областью возможность выйти на более высокий уровень развития. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя в своем отчете о результатах деятельности правительства региона за 2018 год в Заксобрании региона 30 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Он отметил, что в 2018 году работа региональных органов власти была направлена на реализацию указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя выступил с отчетом о работе правительства за 2018 год

«В 2018 году были разработаны 50 региональных составляющих национальных проектов. Планируемый объём их финансирования в 2019 году составит 8 миллиардов 600 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Беспрецедентный масштаб национальных проектов, которые стартовали по инициативе президента, открывает перед нашим регионом возможность выйти на более высокий уровень экономики, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось, Тверская область является участницей 12 национальных проектов, разработано 50 региональных проектов, в том числе дополнительно — паспорт регионального проекта «Умный город». Контроль за реализацией национальных проектов на территории региона возложен на проектный офис — эта функция закреплена за министерством экономического развития Тверской области.

В общей сложности для реализации национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года будет направлено почти 26 млрд рублей, в том числе 8,9 млрд — в 2020 году и 8,3 млрд — в 2021-м.