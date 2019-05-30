Берлин, 30 мая, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Динамика от выборов на Украине может оживить процесс мирного урегулирования гражданского конфликта в Донбассе, заявил глава МИД Германии Хайко Маас перед вылетом в Киев, сообщило 30 мая издание «Европейская правда».

EU2017EE Estonian Presidency Хайко Маас

Чиновник констатировал, что население Донбасса требует мира.

«Динамика от выборов даёт шанс выйти из тупика и окончательно ввести в действие мирный план Минских договорённостей», — подчеркнул глава МИД Германии

Он отметил, что Германия и Франция готовы оказать Украине необходимую помощь, а также заявил, что конструктивный вклад должна сделать Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать переговоры в «нормандском» формате, но для этого пока нет предпосылок.

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Напомним, странами «нормандской четвёрки» являются Россия, Германия, Франция и Украина. В феврале 2015 года Украина взяла на себя обязательство выполнить Минские соглашения, предусматривающие мирное урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.