Москва, 30 мая, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о расширении системы быстрых платежей на покупку товаров, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Это поддержит тренд на рост безналичных платежей, тем более что тарифы через систему быстрых платежей для торговых сервисов предприятий будут ниже, чем эквайринг», — обещает она.

Кроме того, по словам Набиуллиной, к системе быстрых платежей подключены 14 банков, еще 114 подали заявки на подключение.

«В начале следующего года, по нашим оценкам, будут подключены более 250 банков, позднее будут подключаться небольшие банки с базовой лицензией», — сообщила глава ЦБ, выступая в Госдуме.