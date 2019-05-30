Москва, 30 мая, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Центробанк РФ рассчитывает на снижение процентных ставок по кредитам на базе снижения инфляции. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе отчета о работе регулятора в 2018 году перед Госдумой, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«В прошедшем (2018) году банки наращивали кредитование, снижали ставки по кредитам. Кредитование экономики выросло на 5,8% против 3,7% в 2017 году. За первые четыре месяца этого года корпоративные кредиты выросли на 2,5%», — заявила Набиуллина.

По ее словам, ставки по кредитам снижались большую часть года, так как уровень инфляции до 4% позволял это делать. Затем инфляционные риски стали расти и ЦБ повысил ключевую ставку. Однако сегодня пик инфляции в 5,3% уже пройден и показатель вновь снижается.

«Сейчас мы ожидаем, что ставки вновь начнут уменьшаться на базе снижения инфляции», — отметила Набиуллина.