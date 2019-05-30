Москва, 30 мая, 2019, 12:24 — ИА Регнум. По итогам 2019 года рост ВВП в России составит 1,3%. Такой прогноз сохраняет правительство РФ. Об этом сегодня, 30 мая, комментируя прогнозы Счётной палаты по росту ВВП РФ менее, чем на 1%, заявил первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

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Росстат оценил рост ВВП России в I квартале ниже, чем Минэкономразвития

«По итогам первого квартала 0,5% темпы роста ВВП. Мы ожидали более низкие темпы. Поэтому раскручивание национальных проектов в течение года даст дополнительный вклад в темпы роста, и мы не меняем прогнозы — темпы роста ожидаются 1,3%», — уточнил Силуанов.

Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что по его прогнозам, рост ВВП РФ по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам Международного валютного фонда, рост российской экономики в 2019 может составить 1,6%, в 2020 году — 1,7%. Ранее МВФ прогнозировал рост ВВП России в 2019 и 2020 годах на 1,8%. Таким образом, фонд понизил свою оценку на 0,2 и 0,1 процентных пункта соответственно. В 2018 году рост российской экономики, по оценке МВФ, составил 1,7%.

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В Минэкономразвития ранее сообщили, что в первом квартале 2019 года рост ВВП России замедлился до 0,8% в годовом выражении с 2,7% в последнем квартале 2018 года.