Нальчик, 30 мая, 2019, 12:16 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность преступной группы, которая действовала в ГИБДД по республике. Под руководством заместителя начальника управления ее члены за деньги оказывали покровительство предпринимателям, незаконно перевозящим этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию.

Задержание

Как сообщили ИА REGNUM в МВД РФ, в состав группы входили «сотрудники из числа начальствующего состава республиканской Госавтоинспекции и территориальных подразделений районного уровня». На данный момент задержаны 12 членов преступной группы, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, злоумышленники создали законспирированную схему и получали взятки от перевозчиков этилового спирта и спиртосодержащей продукции по федеральной трассе «Кавказ». На территориях пяти районов республики и на КПП «Малка» транспортные средства с алкогольной продукцией пропускали беспрепятственно за определенную мзду.

Денежные средства распределялись руководителем преступного сообщества между его участниками. В настоящее время устанавливаются другие участники преступного сообщества.