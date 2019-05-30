Москва, 30 мая, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Форум социальных инноваций регионов — крупнейшая площадка всероссийского масштаба для обсуждения социальных проблем, презентации прорывных технологий и лучших социальных проектов. Его основная цель — помогать развитию социальной инфраструктуры в России и улучшать качество жизни людей по всей стране. В этом году одним из лучших социальных практик, представленных на форуме, станет столичная программа «Московское долголетие».

Пресс-служба НИУ ВШЭ Форум социальных инноваций регионов

История программы началась пять лет назад в стенах НИУ «Высшая школа экономики». Группа жителей Мещанского района обратилась в вуз с просьбой организовать досуг для пенсионеров. Руководство университета инициативу поддержало: пожилых людей пригласили заниматься фитнесом под руководством тренеров ВШЭ. Проект получил название «Активное долголетие». Затем были открыты и другие секции, клубы и кружки для пожилых москвичей.

В 2018 году под эгидой Правительства Москвы стартовала пилотная программа «Московское долголетие», которая оказалась настолько популярной среди жителей города, что уже через год было принято решение сделать ее постоянной. В марте мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением сделать проект федеральным.

«Московское долголетие» — программа по организации досуга и обучения москвичей предпенсионного и пенсионного возраста.

«Наши участники обучаются иностранным языкам, компьютерной грамотности, танцам, занимаются рисованием, фитнесом. Каждый может найти себе занятие по душе. Кроме того, по просьбе наших участников, будут также открыты театральные студии и кружки», — рассказала нам Валерия Касамара, один из кураторов «Московского долголетия», проректор ВШЭ. Сейчас она отвечает за разработку методических рекомендаций и выработку стандартов программ обучения пожилых людей в составе Экспертного совета будущей федеральной программы.

Социальная инициатива оказалась невероятно востребованной: за прошедший год в проекте «Московское долголетие» приняло участие более двухсот тысяч москвичей под руководством четырех тысяч преподавателей. По словам самих участников, это не только прекрасная возможность для самореализации, повышения образовательного и культурного уровня, занятий спортом, но и простое человеческое общение, которого порой так не хватает.