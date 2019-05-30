Тула, 30 мая, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Завод китайской компании Haval откроется 5 июня 2019 года на территории индустриального парка «Узловая» Тульской области. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Haval.ru Завод Haval

Сообщается, что это будет первый завод полного цикла за пределами Поднебесной. Первая модель, произведенная на тульском заводе Haval, будет кроссовер Haval F7.

«Строительство завода площадью 2,16 млн м2 (216 га) началось осенью 2015 года, общий объем инвестиций составил около 500 млн долларов США. Проектная производственная мощность — 150 тысяч автомобилей в год. На первом этапе производственная мощность предприятия достигнет 80 тысяч автомобилей в год», — говорится в сообщении китайского предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следующим автомобилем завода Haval в Тульской области станет кросс-купе Haval F7X.

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