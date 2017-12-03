Москва, 30 мая, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Регулярное употребление кофе грозит возникновением зависимости, а резкий отказ от напитка — абстинентным синдромом с головной болью и сонливостью. Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Цитата из к/ф «Пока не сыграл в ящик». реж. Роб Райнер. 2007. США С чашечкой кофе

Он отметил, что синдром зависимости может развиться при регулярном употреблении кофеинсодержащих напитков. Так, 60% любителей пить крепкий кофе по утрам страдают от головной боли, раздражительности и перепадов настроения, если вынужденно отказались от напитка.

«Такие типичные симптомы специалисты называют термином абстинентный синдром и наблюдают подобные симптомы у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью», — сказал Брюн агентству «Москва».

Нарколог предупредил о симптомах психического и физического истощения, например, бессоннице, которые могут возникнуть при регулярном приеме больших доз кофе. Кофеин противопоказан страдающим эпилепсией, нарушениями сердечного ритма, глаукомой и рядом других заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что здоровый взрослый человек может безопасно употреблять не более 300−400 мг кофеина в день.

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