Сеул, 30 мая, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Южнокорейским ученым удалось «превратить» воду в лед при сверхвысоком давлении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Research Institute of Standards and Science.

Эксперимент

Ни для кого не секрет, что в природе лед образуется при низких температурах, однако процесс затвердевания жидкости зависит не только от температуры, но и от давления.

Известно, что южнокорейским специалистам удалось получить лед при сверхвысоком давлении около 10 000 гигапаскалей.

«Используя данный способ, мы сможем создавать новые типы кристаллов льда, благодаря которым в процессе замораживания сможем сохранить вкус и свежесть пищевых продуктов», — сообщили исследователи.

Известно, что данное исследование проводилось при поддержке министерства образования, науки и техники Республики Корея.

Результаты исследования опубликованы в апрельском выпуске американского научного журнала Proceedings of National Academy of Sciences.