Москва, 30 мая, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 18 июня рассмотрит законопроект о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, такое решение предварительно принял Совет Думы.

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В соответствии с законопроектом президенту также предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

2 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре.

Отметим, что Белоруссия, Казахстан, Украина после распада СССР также формально являются участниками договора.