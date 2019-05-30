Лондон, 30 мая, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд во время выступления в эфире телерадиокомпании ВВС заявил, что парламентские выборы в стране не помогут решить политический кризис в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Я не уверен, что всеобщие выборы помогут решить проблемы, так как две основные партии раскололись по вопросу о Brexit», — отметил Хэмонд.

Министр подчеркнул, что раскол произошел не между партиями, а внутри каждой из них. Поэтому нет смысла назначать новые выборы, а законодательный орган может сам решить вопрос о преемнике Терезы Мэй на посту премьер-министра.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава правительства Великобритании объявила о своей отставке, которая должна произойти 7 июня. Причиной такого решения стало неспособность властей решить вопрос о выходе Великобритании из ЕС.