Москва, 30 мая, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Сегодня, 30 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил космонавта, дважды Герою Советского Союза Алексея Леонова с юбилеем. Покорителю космоса исполнилось 85 лет, сообщается на сайте Кремля.

Premier.gov.ru Алексей Леонов

Президент отметил высочайший профессионализм Алексея Леонова, беспримерное мужество и преданность избранному делу, назвав его выдающим представителем мировой космонавтики, шагнувшим в неизведанный Космос.

«Вы вписали яркие, легендарные страницы в летопись покорения Вселенной», — подчеркнул глава государства и пожелал космонавту бодрости духа, здоровья и благополучия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая российские космонавты Овчинин и Кононенко вышли в открытый космос. Они приурочили свой выход к 85-летию советского космонавта Алексея Леонова.

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