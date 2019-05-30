Киев, 30 мая, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В парламенте Украины обсуждают перспективы отставки с поста премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и, соответственно, увольнения всего его правительства.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

Голосование по этому вопросу должно состояться сегодня, 30 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Крупнейшая фракция Верховной рады Украины нынешнего созыва «Блок Петра Порошенко» решила не поддерживать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, сказал журналистам представитель политсилы Игорь Кононенко.

Как объяснил Кононенко, вся страна не может стать «неуправляемой» на следующие четыре месяца.

«В случае отставки Владимира Гройсмана его обязанности будет исполнять либо первый вице-премьер, или другой член Кабинета министров… Но в любом случае исполняющий обязанности не имеет права подписывать решения правительства. Потому что выборы 21 июля, но первая сессия состоится 9 сентября, а формирование правительства состоится, наверное, до конца сентября. Это значит, что на этот период страна остается неуправляемой», — сказал политик.

В свою очередь, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержит отставку Гройсмана, заявил в кулуарах парламента член партии Юрий Мирошниченко.

«Решение относительно поддержки заявления Владимира Гройсмана об отставке рассмотрено нашей фракцией и будет поддержано. Есть два обстоятельства: мы — оппозиционная фракция, мы продолжительное время ставили вопросы правительству. Мы говорим о низком уровне жизни граждан», — сказал Мирошниченко.

«Но тут еще и личный аргумент, что премьер лично просит парламент уволить его с должности. В этом случае у нас нет ни политических, ни этических проблем, чтобы поддержать голосованием это заявление», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после инаугурации президента Зеленского премьер-министр Владимир Гройсман написал заявление об отставке. Вместе с тем он считает, что отставка никак не повлияет на работу Кабмина, правительство продолжит работу в прежнем режиме.

«После того как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства, также продолжают работать все министры», — сказал Гройсман.

Также он заявил, что примет участие в досрочных парламентских выборах со своей политической силой, которая создается буквально в настоящий момент.