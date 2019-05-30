Вена, 30 мая, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты пытаются диктовать энергетическую политику Европейскому союзу, заявил глава австрийской нефтегазовой компании ОMV Райнер Зеле.

Дядя Сэм

«Хотелось бы знать, собирается ли Евросоюз защищать независимость своих стран, когда кто-то еще хочет диктовать Европе, какой энергетической политике они должны следовать», — цитирует Reuters Зеле.

По его словам, строительство газопровода «Северный поток — 2» постоянно подвергается нападкам со стороны США, поскольку Вашингтон намерен обеспечить европейский рынок для своих собственных поставок газа.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон активно выступает против строительства «Северного потока — 2», по которому российский газ будет поставляться в Германию в обход Украины. В США уверены, что российский проект представляет угрозу для сбыта американского газа на европейском рынке.

Читайте также: США готовят новые санкции против «Северного потока — 2»