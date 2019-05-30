Ханты-Мансийск, 30 мая, 2019, 11:53 — ИА Регнум. В Югре предпенсионеры могут воспользоваться теми же льготами, что и пенсионеры по возрасту. Для этого таким людям нужно получить справку из Пенсионного фонда. Депутаты думы ХМАО внесли 30 мая 2019 года соответствующие изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре».

Сальвадор Дали. Сумеречный старик. 1918

Федеральным законом № 350-фз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплат пенсий» введено понятие «граждане предпенсионного возраста» — такой возраст наступает за пять лет до выхода на пенсию.

В закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» внесены изменения, закрепляющие категорию «граждан предпенсионного возраста». Данные поправки позволят получать сведения об отнесении граждан к указанной категории от Пенсионного фонда Российской Федерации.

«Мы сегодня внесли изменения и закрепили в нашем законе понятие «гражданин предпенсионного возраста». Это позволит гражданину получать соответствующую справку из Пенсионного фонда и полагающиеся льготы. Пока этими льготами они не пользовались, так как не было механизма реализации в регионах. Поэтому будет перерасчёт с 1 января 2019 года», — пояснил нововведение председатель думы ХМАО Борис Хохряков.