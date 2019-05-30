Красноярск, 30 мая, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 12:00 (местное время) 30 мая зарегистрировано 12 лесных пожаров на площади 213 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний зафиксированы в восьми районах. В тушении задействованы более 120 человек, 18 единиц техники.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Как заверили в министерстве, населённым пунктам ничего не угрожает.

За прошедшие сутки в крае потушили 13 лесных пожаров в 10 районах. В тушении участвовали более 200 человек, 39 единиц техники, 14 воздушных судов.

«По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли в результате перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения», — говорится в сообщении министерства лесного хозяйства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая в Красноярском крае было зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 551,7 га в пяти районах.