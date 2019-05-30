Экс-замглавы Дальневосточной таможни арестован за коррупцию
Москва, 30 мая, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Получение взятки в особо крупном размере инкриминируют бывшему замначальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Павлу Фомину. Обвиняемый помещен под стражу, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, в 2017 году Фомин, являясь должностным лицом, получил от предпринимателя $75 тыс., при этом его знакомый был устроен в компанию взяткодателя и обеспечен средствами для проживания во Владивостоке.
«Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила более 6 млн 400 тыс. рублей», — уточнила Петренко.
За это обвиняемый обещал покровительство бизнесмену.
Решением Басманного суда Москвы Фомин арестован до 27 июля. Уголовное дело возбуждено о получении взятки в особо крупном размере. Фомин покинул свой пост в июле 2018 года на фоне проверок ФСБ в Дальневосточной оперативной таможне.
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