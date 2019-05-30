Киев, 30 мая, 2019, 11:37 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают информацию о том, что высокие цены на газ для населения в ближайшие 3 года увеличатся еще на 50%.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

ИА REGNUM напоминает, что накануне украинское министерство экономического развития и торговли обнародовало прогноз. Согласно документу, цены на газ на Украине в 2019 году вырастут на 15%, в 2020-м — на 20%, в 2021-м — на 14%, в 2022-м — на 10%. Поскольку стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление и горячую воду, предполагается, эти коммунальные услуги подорожают на 20% в 2019 году, на 15% — в 2020-м и на 11,5% — в 2021-м.

«Верховная рада должна сконцентрироваться вокруг тарифов и бюджетного процесса. Иначе, Рада превращается в инструмент предвыборной пропаганды», — призывает политолог Сергей Быков.

По его мнению, выходом из ситуации может стать принятие законопроекта, по которому весь украинский газ пойдет на нужды населения. Быков отмечает, что документ прошел профильный комитет и сейчас готов, чтобы его рассматривал парламент.

«Закон одномоментно снизит цены и полностью обеспечит людей украинским газом», — подчеркивает эксперт.

Он ссылается на данные «Нафтогаза Украины», согласно которым в 2018 году население и бюджетники (включая отопление) потребили 15,4 млрд кубометров газа. При этом, госпредприятия добыли за год 16,6 млрд кубометров.

«Если кому-то не нравится, что автор законопроекта Юлия Тимошенко — это не проблема. Подайте такой же законопроект за своей подписью. Кстати, Тимошенко передала законопроект главе администрации Зеленского Андрею Богдану», — заявляет политолог.

В завершение он отмечает, что Украине надо увеличивать добычу собственного газа — «чтобы и промышленность потребляла наш газ, тогда украинские товары будут конкурентными на мировых рынках».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Международный валютный фонд озвучил вариант введения рыночной цены на газ для украинцев. Фонд заявил, что не против снижения цены на Украине, если мировые цены понижаются, однако при повышении мировых цен необходимо будет аналогично повышать их.

21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что новая власть будет рассматривать «различные пути» по уменьшению цены на газ, но все зависит от «западных партнеров» Киева.

«Те или иные решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что зависимость Украины, к сожалению, от прошлой власти, от их решений, очень большая зависимость от МВФ и других организаций… В данном случае мы поставлены в такую систему координат, что мы должны согласовывать те или иные решения, так как уменьшение цены на несколько месяцев на газ может иметь совсем другие последствия в кредитной и банковской политике», — заявил Богдан.