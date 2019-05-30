Москва, 30 мая, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Информация о двукратном повышении стоимости проезда в плацкартных вагонах не соответствует действительности, сообщили 30 мая в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что дочернее предприятие РЖД — АО «ФПК» — не может увеличить тариф, однако может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время акций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» сообщили, что Общероссийское объединение пассажиров подало жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с резким подорожанием билетов. Сообщалось, что стоимость билетов в плацкарт на направлениях Москва — Калининград стали стоить в два раза дороже.

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