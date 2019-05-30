Москва, 30 мая, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности». Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск ракет

Он отметил, что «в течение часа Совет Думы рассмотрит законопроект и определит сроки его рассмотрения».

В соответствии с законопроектом президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев — выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.