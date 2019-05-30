Великий Новгород, 30 мая, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В Новгородский музей-заповедник сегодня, 30 мая, передали культурные ценности, конфискованные у новгородца, который намеревался перевезти их в Латвию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея, это девять предметов XII — XIX вв.: шесть наперсных икон, наперсный крест, два нательных креста.

Пресс-служба УФСПП по Новгородской области Сотрудники музея и правоохранительных органов представили изъятые ценности

В прокуратуре Новгородской области пояснили, что эти культурные ценности были конфискованы у осуждённого Дмитрия Кельблера, который в январе 2018 года приговором Новгородского районного суда был признан виновным в подготовке контрабанды.

Пресс-служба УФСПП по Новгородской области Наперсные иконы и кресты, конфискованные у контрабандиста

Как установил суд, новгородец за 500 долларов США обратился к гражданину, который, как впоследствии оказалось, действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, с просьбой перевезти эти культурные ценности в Ригу (Латвия). После передачи предметов он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России.

«Решением суда апелляционной инстанции приговор был отменён в части решения вопроса о судьбе икон, поскольку суд первой инстанции оценку версии стороны защиты о принадлежности культурных ценностей матери Кельблера, которой они достались по наследству, не дал. Однако при повторном рассмотрении данного вопроса Новгородским районным судом прокурор представил дополнительные сведения, подтверждающие, что иконы были добыты Кельблером в результате нелегальных археологических раскопок. С учётом представленных доказательств решением Новгородского районного суда культурные ценности у осуждённого конфискованы», — сообщили в прокуратуре региона.

«Поскольку предметы были обнаружены именно на территории Новгородской области и представляют значимость для сохранения исторического наследия Новгородской земли, было принято решение передать их в Новгородский музей-заповедник, обладающий необходимыми техническими условиями и специалистами для хранения соответствующих культурных ценностей, с последующим включением их в состав Музейного фонда Российской Федерации», — также рассказали в Новгородском музее-заповеднике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая стоимость конфискованных ценностей, которые теперь переданы музею, оценивалась в 240 тыс. рублей.