Париж, 30 мая, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Два летальных случая заболевания листериозом зафиксированы во Франции. Источником заражения стал сыр бри, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное управление страны.

Сыр бри

В департаменте Йонна скончалась заболевшая листериозом женщина, а жительница департамента Па-де-Кале потеряла вынашиваемого ребенка. Кроме того, были госпитализированы четверо заразившихся инфекцией.

Расследование показало, что заражение погибших произошло после употребления в пищу продукции Общества сыроваров региона Бри. Эпидемиологам предстоит выяснить, связаны ли другие случаи заболевания с употреблением сыра бри.

Сыр бри производят в одноименном регионе Франции. Он покрыт корочкой белой плесени и знаменит во всем мире. Инфекционное заболевание листериоз вызывают патогенные бактерии, заразиться им человек может через овощи и продукты животного происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года смертельный случай листериоза произошел на Украине. Скончался мужчина 1949 года рождения.

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