Екатеринбург, 30 мая, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Протестующие против строительства храма Святой Екатерины в екатеринбургском сквере заявили своих кандидатов в рабочую группу при гордуме Екатеринбурга. Список опубликован на странице сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» в Facebook.

Екатеринбург.рф Сквер где планировали начать строительство храма

В числе кандидатур — два представителя сообщества, Анна Балтина и Ксения Бакланова, депутат гордумы Константин Киселёв, экс-соратник Алексея Навального и глава екатеринбургского представительства Transparency International Екатерина Петрова, представитель «Комитета городского пруда» Дмитрий Москвин, историк из екатеринбургского отделения «Мемориала» (иностранный агент) Алексей Мосин.

Также в списке указаны архитектор Полина Иванова, директор центра социальных технологий «Оптима» Наталья Маликова, профессор УГЛТУ Татьяна Сродных и радиоведущий Александр Цариков.

Ранее в гордуме заявляли, что сообществу дозволят провести только пять человек в рабочую группу. Однако протестующие хотят предложить, чтобы на встречи группы приходили постоянно по пять разных членов сформированной десятки.

«Где-то при обсуждении нужен архитектор, где-то социолог, где-то важно присутствие журналиста или историка. Кроме того, у всех серьезная занятость», — написал в Facebook Константин Киселёв.

Напомним, рабочая группа по судьбе храма Святой Екатерины начала формироваться 27 мая. Объединению предстоит решить, как проводить опрос о дальнейших перспективах религиозного объекта.