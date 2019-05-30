Москва, 30 мая, 2019, 10:50 — ИА Регнум. По итогам апреля 2019 года объём рынка новых машин британской компании Bentley в РФ составил 51 авто, что на 113% выше результата 2018 года. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

AutoWP Bentley Continental GT

Такого результата британская автокомпания Bentley Motors достигла за счёт продаж модели Continental GT. На этот автомобиль пришлось свыше 50% апрельских продаж Bentley. Эту машину приобрели 27 российских автолюбителей.

Вторую строчку заняла модель Bentayga. Её реализовали в количестве 24 единиц. Третье место пустует, так как других моделей бренда в апреле в России не приобретали.

Читайте также: Компания Bentley представит новый седан Flying Spur в июне