Калуга, 30 мая, 2019, 10:44 — ИА Регнум. 138 молодых семей Калужской области в 2019 году смогут улучшить свои жилищные условия благодаря государственной поддержке. Об этом 30 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

(сс) nattanan23 Собственное жилье

По информации ведомства, между Минстроем РФ и правительством Калужской области заключено соглашение о реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Проблема обеспечения жильем молодых семей крайне актуальна для подавляющего большинства молодоженов. Чтобы на решение жилищного вопроса не уходили годы, в стране действует программа, которая помогает вновь созданным семьям улучшить условия проживания. Так, в 2019 году объем финансирования данной программы для Калужской области составляет более 144, 6 млн рублей. За счет этих средств улучшить условия проживания смогут 138 молодых семей региона. Самые значительные средства выделяются из областного бюджета — 90 миллионов рублей, из федерального — 29,3 млн рублей, а средства местного бюджета составят около 25,3 млн рублей.

Основным условием для участия в этой программе является возраст — каждый из супругов не может быть старше 35 лет на момент получения субсидии на приобретение (строительство) жилья (при этом один из супругов может не являться российским гражданином). То же правило действует для неполных семей, состоящих из одного родителя и ребенка (детей). Кроме того, для того, чтобы стать участницей программы, молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, — подчеркнули в областном министерстве.