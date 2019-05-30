Киев, 30 мая, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Украинские эксперты сегодня, 30 мая, обсуждают решение президента страны Владимира Зеленского впервые созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для обсуждения проблем угольной отрасли.

President.gov.ua Украинские шахтеры

ИА REGNUM напоминает, что во Львовской области в ночь на 29 мая в результате обвала породы на шахте «Лесная» погибли два горняка. 29 мая место трагедии посетил Зеленский, который заявил журналистам следующее:

«Случилось большое горе — мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах относительно условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО».

Политолог Андрей Манчук позитивно оценивает и комментарий Зеленского, и решение созвать Совнацбез:

«Это звучит хорошо — особенно, учитывая, что при Порошенко постоянно растущий травматизм в принципе не интересовал власти».

Вместе с тем относительно итогов заседания эксперт настроен пессимистично:

«Зеленского… окружает команда «молодых технократов», большинство которых всегда были настроены решать проблему путем уничтожения шахт в духе незабвенной Тэтчер. Поскольку украинский офисный планктон испытывает к шахтерам по-настоящему классовую ненависть. Даже сейчас, когда все знают, насколько важен для Украины уголь, который приходилось покупать в США, ЮАР, или везти с Донбасса через окружные роттердамские схемы».

ИА REGNUM напоминает, что 15 мая несколько сотен шахтеров угольных предприятий Западной Украины провели масштабный митинг у здания Министерства энергетики и угольной промышленности в Киеве. Горняки требовали у государства выплатить долги по зарплате и покупать добытый ими уголь. Согласно прозвучавшей на митинге информации, шахтерам не выплатили зарплату за март и апрель. Кроме этого, есть проблемы с реализацией угля.

Согласно информации пресс-службы Зеленского, заседание СНБО по угольной теме ориентировочно назначено на 31 мая.