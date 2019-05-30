Москва, 30 мая, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Сегодня, 30 мая, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XXI Международного фестиваля «Интермузей-2019», сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент отметил, что фестиваль славится насыщенной культурной программой и считается авторитетной площадкой для обсуждения проектов, которые реализуют крупные, всемирно известные музеи и краеведческие центры.

«Фестиваль «Интермузей-2019» будет способствовать обмену накопленным опытом, обогатит общественную и культурную жизнь России», — выразил уверенность глава государства и пожелал участникам успешной работы и интересных дискуссий.

Подробности: В Манеже в Москве открывает фестиваль «Интермузей-2019»

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Центральном выставочной зале «Манеж» в Москве открывается XXI фестиваль «Интермузей». Организатором выступает Министерство культуры РФ.

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