Киев, 30 мая, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» публично объявила открытый набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную раду.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

Соответствующее заявление обнародовано 30 мая, передает корреспондент ИА REGNUM

«Кандидат от партии — это порядочный человек, который умеет слушать и понимать проблемы людей, выполняет свои обещания. Он патриот, способен работать в команде, имеет лидерские способности и интеллектуальные качества, он открытый, воспитанный, готов диджитализировать общество и поддерживать курс президента», — обозначены требования к будущим кандидатам.

В заявлении отмечается, что желающие стать кандидатами в депутаты должны заполнить анкету, отправить видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов. Отбор продлится до 2 июня включительно.

По итогам этого «конкурса» в партии президента Украины обещают определить самых «достойных претендентов», которые смогут представлять политсилу в мажоритарных округах.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные парламентские выборы должны состояться на Украине 21 июля. Половина состава Рады следующего созыва будет избираться по мажоритарным округам.

Ранее руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что отбору кандидатов могут помешать сжатые сроки парламентской кампании:

«У нас очень сжатые сроки. И, честно говоря, судя по нашему опыту президентской кампании, чтобы что-то качественно сделать в плане отбора, надо минимум два месяца», — отметил соратник Зеленского.

По его словам, несмотря на дефицит времени, кандидаты в народные депутаты от политической партии «Слуга народа» будут проходить несколько уровней проверки — документальную проверку, проверку добропорядочности и профессиональную кадровую оценку.