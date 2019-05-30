Норильск, Красноярский край, 30 мая, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Лайнер Boeing-737 авиакомпании S7, направлявшийся из Москвы в Якутск, экстренно приземлился в Норильске из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает 30 мая телеканал «Якутия 24».

Mika V. Stetsovski Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines

Во время полета плохо себя почувствовал гражданин Армении. Самолет сел в Норильске в 5:16 по местному времени (0:16 мск), прибывшие на борт медики оказали пассажиру помощь.

От госпитализации мужчина отказался, после чего лайнер продолжил путь. В Якутск самолет прибыл в 11:38 (5:38) по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Иркутске совершил вынужденную посадку Boeing-737 авиакомпании «Северный ветер». Экипаж запросил посадку из-за отказа высотомера, пострадавших не было.

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