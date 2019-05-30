Калуга, 30 мая, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Электрометаллургический завод нового поколения НЛМК-Калуга признан лучшим работодателем в номинации «Металлургия» по итогам регионального конкурса «Работодатель года — 2018». В 2017 году НЛМК-Калуга также становился номинантом этой премии.

Фото пресс-службы НЛМК-Калуга Завод нового поколения НЛМК-Калуга признан лучшим работодателем в номинации «Металлургия».

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Как сообщили 30 мая корреспонденту ИА REGNUM на предприятии, за звание лучшего работодателя года боролись компании Калужского региона из самых разных отраслей экономики. На итоговой конференции собрались руководители и специалисты кадровых служб предприятий. Они представили на суд экспертного совета свои достижения в области управления персоналом, рекрутинга и продвижения HR-бренда. Победителей премии определял не только экспертный совет, учитывалось мнение и жителей области, которые голосовали в интернете.

Жюри высоко оценило кадровые программы НЛМК-Калуга, профессиональную подготовку и развитие персонала, безусловный приоритет здоровья и безопасности сотрудников и подрядчиков, создание равных условий для профессионального, карьерного и творческого развития сотрудников, поощрение инициативности и новаторства.

Также в 2019 году НЛМК-Калуга стал победителем в номинации «Популяризация здорового образа жизни коллектива».

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Напомним, НЛМК-Калуга — металлургическое предприятие нового поколения, которое входит в дивизион Сортовой прокат Россия Группы НЛМК. Пуск НЛМК-Калуга, состоявшийся в июле 2013 года, был признан главным событием года в металлургии России на международной выставке «Металл-Экспо'2013» в Москве. Инвестиции в строительство завода составили 38 млрд рублей, из которых 7,5 млрд направлены на внедрение передовых экологических технологий. Производственные мощности НЛМК-Калуга по выпуску стали и сортового проката составляют 1,5 млн тонн стали и 0,9 млн тонн проката в год, причём предприятие обладает уникальным оборудованием в России, позволяющим выпускать самую широкую линейку сортового проката строительного назначения премиальных марок.