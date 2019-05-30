Калуга, 30 мая, 2019, 10:22 — ИА Регнум. В Калужской области пятеро участников организованной преступной группы из Таджикистана признаны судом виновными в убийстве и разбойном нападении на дом предпринимателей. Как сообщил 30 мая корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СК России по Калужской области Александр Топильский, следствием и судом установлено, что члены организованной преступной группы, состоящей из девяти граждан Таджикистана, вступили в сговор на совершение разбойного нападения на дом супругов-предпринимателей в калужском селе Учхоз.

Kaluga.sledcom.ru В задержание членов преступной группы проводилось при силовой поддержке бойцов Росгвардии

«Ночью 10 июля 2017 года на двух автомашинах соучастники приехали в село Учхоз и пробрались на территорию частного домовладения, где взломали балконную дверь дома, проникли внутрь. Затем преступники подвергли избиению проживающих в доме супругов и угрожали матери женщины. На крик о помощи из летнего дома вышел отец женщины, которого избили двое нападавших, остававшихся на улице. Из дома члены преступной группы похитили 400 тысяч рублей, после чего скрылись на автомашинах. В результате нападения женщине-предпринимателю причинен тяжкий вред здоровью, ее супругу — вред здоровью средней тяжести, отец женщины скончался на следующие сутки в больнице», — сказал Александр Топильский.

После получения сообщения о нападении правоохранителями был организован комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В результате проведенной работы при активном содействии оперативных служб УМВД России по Калужской области и Главного управления уголовного розыска МВД России личности всех участников преступной группы были установлены. Все подозреваемые приехали на заработки в Москву. Следователи установили, что один из злоумышленников ранее подрабатывал у жителей села Учхоз в Калужской области, в том числе у потерпевших. Именно по его наводке было организовано нападение на дом предпринимателей. Он был задержан в Калуге, еще четверых нападавших задержали в Москве. Задержание членов преступной группы проводилось при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

По данному уголовному делу было проведено около 30 судебных экспертиз, в том числе генетическая, которая показала, что биологические следы на медицинских масках, которые налетчики использовали для конспирации и оставили около дома, происходят от задержанных злоумышленников.

Приговором суда членам преступной группы, совершившим разбойное нападение, назначены наказания от 9 до 12 лет лишения свободы, соучастнику, совершившему убийство, — 14,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденных будет взыскано более 4,5 миллиона рублей в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда.

Личности остальных четверых участников преступной группы, которые, согласно материалам следствия, участвовали в совершении преступлений, установлены и они объявлены в розыск.