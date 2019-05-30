Москва, 30 мая, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Серьезного роста цен на проезд в плацкартных вагонах не произошло. Изменения цен связаны с сезонной индексацией тарифов и скидочными акциями, рассказали в Федеральной пассажирской компании изданию «Известия».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В плацкартном вагоне

Представители перевозчика отметили, что цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством. Существенного роста на любые направления нет.

Разница в цене на билеты обусловлена сезонной индексацией тарифов и проводимыми акциями. Так, скидка в 40% предоставлялась на верхние места в поездах с датами отправления с 13 по 31 мая. В период с 26 апреля по 5 мая базовый тариф на проезд в плацкарте снижался на 5%, а с середины июня по 1 сентября, напротив, цена билетов вырастет на 20%.

«Сравнение цен на билеты, предлагаемые в рамках проводимых акций, с полным тарифом и на разные даты отправления — — некорректно», — заявили в ФПК.

В компании отметили также, что не применяют для плацкартных и общих вагонов динамическую систему ценообразования, когда стоимость меняется в зависимости от спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая стало известно о подаче Общероссийским объединением пассажиров жалобы в ФАС в связи с резким подорожанием железнодорожных билетов. Указано, в частности, что плацкартные билеты на июнь и июль на направлениях Москва — Калининград стали стоить в два раза дороже, чем в мая. Почти на 100% подорожали поездки из Москвы в Адлер края и из Новосибирска в Томск.