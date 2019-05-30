Евпатория, Крым, 30 мая, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Рост общественной активности в сфере сохранения культурного наследия Крыма отметила председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, кандидат исторических наук, доцент КФУ Наталья Кармазина на пресс-конференции «Сохранение наследия: актуальный тренд XXI века или общественный вызов» в Евпатории. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) им В.И. Вернадского.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Воронцовский дворец. Крым

«Крым — уникальный регион, где практически на каждом квадратном метре есть памятники, связанные с былыми временами. Поэтому сегодня необходима системная работа в этом направлении, которая включает взаимодействие государственной власти, ученых и общественности», — сказала эксперт.

Кармазина добавила, что интерес к сохранению культурного наследия особенно проявляется среди студенческого сообщества.

В свою очередь, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Таврической академии КФУ, кандидат исторических наук, доцент Валерий Науменко напомнил, что 30−31 мая в Евпатории стартует V всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы охраны и использования культурного наследия Крыма».

«Наша цель — создать междисциплинарную площадку и привлечь специалистов из других регионов страны для обмена опытом и наработки эффективных методов охраны памятников истории и культуры», — уточнил он.

Крымский федеральный университет получил грантовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований в размере 1,5 млн рублей на проведение Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы охраны и использования культурного наследия Крыма». На ее площадке соберутся порядка 100 экспертов, среди которых историки, археологи, краеведы, архитекторы и специалисты, непосредственно работающие в сфере охраны культурного наследия.

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