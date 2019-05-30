Джакарта, 30 мая, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что Джакарта и Токио договорились о проведении многостороннего совещания, связанного с реформированием Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Antaranews.

Флаг ВТО

Соглашение было достигнуто министром торговли Индонезии после проведения двусторонней встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в Джакарте.

«Мы поддерживаем реформирование ВТО. В этом случае Индонезия и Япония договорились поднять эту тему во время саммита G20 в Осаке», — заявил Энггартиасто Лукита.

В качестве принимающей стороны, продолжил министр, Япония лоббировала другие страны и просила поддержки в отношении реформирования ВТО.

По словам Энгартиасто Лукита, в настоящее время протекционизм в разных странах усиливается, поэтому эту тему необходимо обсудить на совещании стран G20.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G20 пройдет в Японии 28 и 29 июня 2019 года.

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