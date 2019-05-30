Канзас-Сити, США, 30 мая, 2019, 09:59 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Спортинг Канзас-Сити» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе «Гэлакси» шведский нападающий Златан Ибрагимович забил гол и отдал результативную передачу. Ещё один гол на счету форварда Фабио Альвареса.

На сегодняшний день «Гэлакси» занимает второе место турнирной таблице MLS, на счету команды 28 очка в 15 матчах. «Спортинг Канзас-Сити» идёт на 21-м месте, имея в активе 14 очков после 13 матчей.

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