Киев, 30 мая, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате падения военного вертолёта в Ровенской области. Об этом он написал 30 мая на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о крушении вертолёта Ми-8 в районе села Сестрятин Ровенской области, в результате которого погибли четыре боевика ВСУ.

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