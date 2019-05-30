Южно-Сахалинск, 30 мая, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Коммунальщики Сахалина в ходе ремонтных работ обнаружили под землей в Южно-Сахалинске старинный японский водопровод времен администрации Тойохары. Осмотрев водопроводные трубы, сделанные из дерева, специалисты приняли решение их не менять — они сохранились в идеальном состоянии, в отличие от труб советского периода, которые хоть и выполнены из металла, но уже рассыпались в труху, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Водопроводные трубы

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Реликтовые японские деревянные трубы, как сообщило ИА «Сахалин. Инфо», залегают на глубине 1—1,5 метра. Жители домов, которых «оккупационный» деревянный водопровод исправно снабжает водой, на качество водоснабжения не жалуются. Обнаруженный исторический участок водопровода решили оставить и не менять.

В Южно-Сахалинске насчитывается порядка 700 км сетей водоснабжения и водоотведения. Коммуникации состоят из нескольких исторических пластов и могли бы служить уникальным материалом для исследователей систем водоснабжения сразу трех эпох. Первый, слабо изученный пласт относится ко временам губернаторства Карафуто. Он почти не отмечен на современных картах. Второй исторический пласт — коммуникации советских времен, третий — водопроводные трубы, проложенные уже российскими специалистами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске до сих пор используют водопровод времен японской оккупации. Основная проблема заключается в том, что никто точно не знает, где он пролегает — в 1945 году советские войска выбили японцев с Сахалина и Курил. Японцы то ли увезли с собой в Японию, то ли уничтожили все планы подземных коммуникаций. В том числе водопровода. Система водоснабжения Сахалина страдает от колоссального количества утечек. Потери составляют, по данным регионального министерства ЖКХ, до 50%. Водопроводные сети на Сахалине изношены, только по официальным данным, на 40%. В год власти успевают заменить от 1% до 1,5%.