Экс-министр экономики Украины поздно «машет кулаками»
Москва, 30 мая, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Экс-глава минэкономики Украины Виктор Суслов, как и многие другие министры, «машет кулаками» после того, как ушел в отставку, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Но, отметил Баширов, справедливо было бы признать, что в возможном дефолте страны есть и их огромная вина.
«Однако дефолт в 2019 году на Украине маловероятен, потому что это сильно ударит по президенту Владимиру Зеленскому, который стремится создать свою фракцию депутатов в Раде.
Ему такие потрясения не нужны накануне выборов в Верховную раду», — высказал своё мнение политолог.
Экс-министр экономики: Дефолт Украины возможен и очень скоро
Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что существующая экономическая политика Украины ведёт страну к катастрофе.
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