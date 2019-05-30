Москва, 30 мая, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Экс-глава минэкономики Украины Виктор Суслов, как и многие другие министры, «машет кулаками» после того, как ушел в отставку, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Но, отметил Баширов, справедливо было бы признать, что в возможном дефолте страны есть и их огромная вина.

«Однако дефолт в 2019 году на Украине маловероятен, потому что это сильно ударит по президенту Владимиру Зеленскому, который стремится создать свою фракцию депутатов в Раде.

Ему такие потрясения не нужны накануне выборов в Верховную раду», — высказал своё мнение политолог.

Экс-министр экономики: Дефолт Украины возможен и очень скоро

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что существующая экономическая политика Украины ведёт страну к катастрофе.

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