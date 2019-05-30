Курган, 30 мая, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Бюджет Курганской области в первом квартале 2019 года исполнен с профицитом в 57,5 млн рублей. Поступление доходов в областной бюджет на 1,2% выше аналогичного периода 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Доходы бюджета Зауралья в первом квартале 2019 года составили 8 396,8 млн рублей, расходы — 8 339,3 млн рублей. Основными источниками налоговых доходов казны Курганской области являются налог на доходы физических лиц (1 505,8 млн рублей) и налог на прибыль организаций (1 079,5 млн рублей). Объём безвозмездных поступлений бюджетной системы России составил 4 381,2 миллионов рублей.

В первом квартале 2019 года в первую очередь шло финансирование заработной платы, социальных выплат, финансовой помощи бюджетам муниципальных образований и межбюджетных трансфертов, на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратил внимание на факты возникновения задолженности в бюджетах муниципальных образований, заявив о недопустимости долгов по зарплате.