Элиста, 30 мая, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ официально подтвердила возбуждение уголовного дела в отношении главы администрации столицы Республики Калмыкия города Элисты Окона Нохашкиева. Сообщение пресс-службы Генпрокуратуры опубликовано 29 мая.

Уголовное дело

Как сообщается, уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

По теме: Глава администрации Элисты объявлен в розыск

В частности, прокуроры установили, что со счетов воспитанников Элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей руководством учреждения с согласия должностных лиц администрации Элисты незаконно снимались деньги (речь идет о 2,2 млн рублей). За счет детских пенсий приобретались мебель, одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, а также оказывались социально-медицинские услуги. Чтобы вернуть детям их пенсии, прокуратура направила иски в суд.

И ещё: Элистинский дом-интернат вернет воспитанникам 450 тыс. рублей

Сам Нохашкиев судьей Ессентукского городского суда Ставропольского края временно отстранен от должности главы администрации Элиста. Накануне, как сообщало ИА REGNUM, депутаты горсобрания назначили врио главы администрации. Добавим, что ранее теперь уже отстраненный сити-менеджер Элисты был объявлен в розыск, также приостановлено его членство в «Единой России».

По теме также: Членство главы администрации Элисты в «Единой России» приостановлено