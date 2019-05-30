Москва, 30 мая, 2019, 09:30 — ИА Регнум. С 30 мая по 2 июня Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко будет представлять премьеру знаменитой оперы Джузеппе Верди «Отелло». Оригинальную трактовку, как самой трагедии Уильяма Шекспира, так и музыкального ряда выдающегося итальянского композитора предлагает известный российский режиссер Андрей Кончаловский. Впрочем сам постановщик в релизе на сайте театра отмечает, что «Роль режиссера в жанре оперного искусства требует смирения. Моя задача — прежде всего, не отнять у слушателя музыку, ради которой это искусство и существует, тем более, когда ставишь оперу гениального композитора. Сложность в том, что визуальный ряд в опере необязательно должен соответствовать зрительному видению Верди. Тут возможен определенный шок, но только такого рода, который бы не разрушал музыкального прочтения великим композитором великой драматургии».

(сс) Фёдор Вяземский Зал Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Московская публика вправе ожидать не только неожиданных сценических решений, но и масштабности постановки, чем славится мастер. В работе был привлечен английский сценограф Мэтт Дили, известный не только театральными проектами, но и грандиозными спортивными праздниками = своими — церемониями открытия и закрытия Олимпийских игр в Лондоне.

Музыкальным руководителем выступил главный дирижер МАМТа Феликс Коробов. Знаковую роль Дездемоны должна петь звезда мировой сцены Хибла Герзмава, которая накануне призналась, что эта партия необычайно близка ей по голосу, темпераменту и характеру. Также в спектакле заняты Арсен Согомонян и Николай Ерохин (Отелло), Антон Зараев и Алексей Шишляев (Яго), Владимир Дмитрук и Кирилл Матвеев (Кассио) и другие ведущие артисты театра.