Челябинск, 30 мая, 2019, 09:29 — ИА Регнум. В Челябинской области больше не будут проводить непродуманную оптимизацию медицины. Об этом в своём выступлении перед депутатами областного Заксобрания заявил временный глава региона Алексей Текслер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Извлечение камней глупости» аллегория Яна ван Хемессена. 1545

Также он пообещал провести корректировку оптимизации в тех местах, где потребуется.

Отметим, в январе 2018 года новый министр здравоохранения региона Сергей Приколотин заверил журналистов, что оптимизация будет продолжена. При этом чиновник пообещал не резать по живому.